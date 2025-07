Escalação do Santos: com Neymar, Cleber Xavier comanda último treino antes de amistoso

Nesta quarta-feira, o elenco do Santos realizou o último treino antes do amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES. O técnico Cleber Xavier esboçou a escalação titular durante a atividade no CT Rei Pelé.

A tendência é que o time seja formado por: Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

No momento, o Alvinegro Praiano não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico.

O jogo contra a Desportiva Ferroviária-ES será nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília). O embate servirá para Cleber Xavier fazer alguns testes antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O clube receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.