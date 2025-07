Caminhoneiro que filmou carro de Jota detalha acidente e defende jogador

O caminhoneiro José Azevedo, que filmou o carro de Diogo Jota segundos antes da morte do jogador do Liverpool, detalhou o momento do acidente em estrada espanhola e saiu em defesa do português ao alegar, em suas redes sociais, que não houve qualquer imprudência em relação à velocidade — rebatendo as investigações iniciais das autoridades.

O que ele disse?

Ataques diante das imagens. "Pensei duas vezes antes de fazer este vídeo, mas tenho que fazê-lo porque quando vejo aqui alguns energúmenos tentando manchar a imagem de uma pessoa, eu tenho que falar. Viralizou um vídeo na internet do carro do Diogo Jota pegando fogo. Supostamente foi um caminhoneiro que filmou e que não prestou os primeiros socorros. Esse caminhoneiro era eu, fui eu que filmei e tenho provas disso."

Tentativa de ajuda. "Vi comentários estúpidos de que o caminhonheiro havia filmado só para ter likes. Não, ele não precisa de likes para nada e não tem que provar nada a ninguém. O caminhoneiro, que fui eu, filmou, parou, pegou no extintor e tentou ajudar. Eu tentei ajudar, mas devido ao impacto do acidente, não dava para fazer nada, rigorosamente nada."

Houve excesso de velocidade? "Eles passaram por mim super tranquilos e sem excesso de velocidade. Eu próprio mandei o vídeo para a CMTV [emissora portuguesa] porque eu comecei a ouvir barbaridades. Eu nem sabia quem era naquele dia. Soube no dia seguinte porque, quando cheguei ao meu destino, compartilhei o vídeo com a minha esposa. Soube só de manhã que os irmãos que estavam dentro do carro."

Condições da estrada. "Vocês têm a minha palavra que eles não trafegavam com excesso de velocidade. Eles iam super tranquilos. Eu dirijo nesta estrada de segunda a sábado e sei que ela não vale merda nenhuma. É uma estrada escura. Eu consegui ver a marca e a cor do carro."

Recado aos familiares. "Presto os meus sinceros sentimentos. Estou de consciência tranquila, eu sei o que vi. Infelizmente foi o desfecho que foi. Filme, parei, tentei ajudar, mas infelizmente não dava pra fazer nada. Sei o que passei naquela noite porque não sabia quem estava lá dentro. Só tenho pena que não seja nenhuma das pessoas que vêm para me criticar minha dignidade o homem que eu sou."