Desportiva Ferroviária x Santos: veja informações e prováveis escalações do amistoso

Nesta quinta-feira, o Santos encara a Desportiva Ferroviária-ES. O amistoso será realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 20 horas (de Brasília).

O embate servirá para o técnico Cleber Xavier fazer alguns testes antes do retorno do Campeonato Brasileiro. O clube não entra em campo neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O comandante deve usar força máxima. O meia-atacante Neymar deve estar entre os 11 iniciais. Dos titulares, apenas Rollheiser não deve começar jogando, já que ele está suspenso para o retorno da Série A.

Recém-anunciado, Willian Arão não viajou com o elenco. O volante está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Já o lateral direito Igor Vinícius está com o grupo.

No momento, o Alvinegro Praiano não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico.

Do outro lado, a Desportiva Ferroviária vem de duas derrotas na Vitória Cup, para Defensa y Justicia (2 a 1) e Banfield (1 a 0).

FICHA TÉCNICA



DESPORTIVA FERROVIÁRIA X SANTOS

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 10 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: não divulgado



Assistentes: não divulgado

DESPORTIVA: Pezão; Weslen, Neto, João Moura, Gustavo Cristo; Christopher, Cássio, Patrick Mota; Renê, Rosiel, Chrismar



Técnico: Rodrigo Cesar

SANTOS: Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier