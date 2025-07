Derrick Lewis mira cinturão dos pesados e quer enfrentar Tom Aspinall

Veterano dos pesados e dono do recorde de nocautes na história da categoria, Derrick Lewis acredita que pode, desta vez, ter uma chance real de conquistar o cinturão do UFC. Às vésperas da luta principal contra o brasileiro Tallison Teixeira no UFC Nashville, neste sábado (12), o norte-americano afirmou enxergar um bom encaixe de estilos com o atual campeão linear, Tom Aspinall.

Com a aposentadoria de Jon Jones e a promoção do britânico a campeão linear, Lewis aparece como um dos poucos nomes no top 10 que ainda não enfrentaram o novo dono do trono. O próprio Aspinall já expressou interesse em encarar todos os atletas ranqueados que ainda não cruzaram seu caminho - e o veterano se coloca à disposição.

"Me vejo no mesmo nível que ele. Seria ótimo enfrentá-lo antes do fim da minha carreira. Tenho algumas lutas restantes no contrato, e adoraria que uma delas fosse contra o Aspinall pelo cinturão", declarou em entrevista ao portal 'MMA Junkie'.

Frustração

Aos 40 anos, o peso-pesado acumula duas tentativas frustradas de título. Nas derrotas para Daniel Cormier (em 2018) e Ciryl Gane (em 2021), Lewis acredita que não pôde mostrar seu verdadeiro potencial. Segundo ele, ambas ocorreram com pouca preparação.

"Na verdade, nunca tive uma disputa de título com o camp certo, com o tempo necessário para treinar física e mentalmente. Contra o DC foi de última hora, e contra o Gane também faltou preparação. Sinto que ainda não tive minha real chance pelo cinturão", disse.

Com um estilo de luta conhecido pela força bruta e busca incessante pelo nocaute, o americano foi direto ao falar sobre sua estratégia para um eventual duelo com o britânico. Sem rodeios, descartou qualquer mudança de perfil.

"Você acha que vou tentar finalizar ele? Claro que não. Cada soco que eu dou é para tentar nocautear. Não estou ali para desperdiçar golpes", exclamou.

Resta saber se o UFC atenderá ao pedido e dará a ele mais uma chance de ouro - desta vez, com tempo e estrutura para entregar seu melhor. Antes disso, no entanto, o desafio é superar o invicto 'Xicão', prospecto brasileiro revelado pelo 'Contender Series', que busca seu espaço entre os gigantes da divisão.

