De malas prontas? Colunistas opinam se Rodrygo deve seguir no Real Madrid

Em campo por apenas 93 minutos durante todo o Mundial de Clubes, Rodrygo viu as especulações sobre deixar o Real Madrid aumentarem. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e PVC opinaram se o jogador deveria sair do clube espanhol.

Rodrygo assistiu do banco de reservas à derrota do Real Madrid por 4 a 0 diante do PSG (FRA). Com o resultado, a equipe francesa avançou à final do Mundial, em que vai enfrentar o Chelsea (ING).

PVC: Ausência de Rodrygo no Mundial tem a ver com saúde mental

Uma informação do jornalista Fernando Kallás [...]: o Rodrygo tem um problema de saúde mental também. Ele passou por um processo de esgotamento. Começou com o Ancelotti, com ele querer jogar mais, não querer ser o cara que joga cada dia em um lugar e passou por um processo de esgotamento, está cuidando da saúde dele e provavelmente vai cuidar da saúde em outro lugar, mas a ausência dele no Mundial passa por esse momento pessoal difícil.

Paulo Vinicius Coelho

Lavieri: Questão de Rodrygo no Real não muda com Xabi Alonso

O Rodrygo sai desse Mundial bastante machucado. Foi pouco usado pelo Xabi Alonso na competição, tem a possibilidade de ser negociado e isso está sendo tratado pelos agentes do Rodrygo. Ele já tinha uma questão com o Ancelotti, de que gostaria de jogar mais. Com a chegada do Xabi Alonso, ficou a expectativa de que isso poderia mudar, mas isso não muda.

Danilo Lavieri

