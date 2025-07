CSA vence Ferroviário e enfrenta Confiança na semi da Copa do Nordeste

Em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o CSA venceu o Ferroviário por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Tiago Marques e Enzo marcaram para os mandantes, enquanto Wesley Junio fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, a primeira semifinal da Copa do Nordeste foi definida. Com data e horário a confirmar, o CSA recebe o Confiança no Estádio Rei Pelé, em mais um duelo de jogo único.

O CSA volta a campo nesta segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Retrô-PE, pela 12ª rodada da Série C. Por sua vez, o Ferroviário enfrenta o Horizonte fora de casa, neste domingo, às 16h, pela 12ª rodada da fase de grupos da Série D.

O jogo

Jogando em casa, o CSA foi para cima no começo do primeiro tempo. Aos dez minutos, Luciano Naninho foi derrubado por Léo Paraíso dentro da área e, após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Enzo bateu forte e abriu o placar. Nove minutos depois, a equipe paraense ampliou: após passe de Camacho, Guilherme Cachoeira chutou forte, foi travado, e, após bate-rebate, Tiago Marques marcou o segundo gol.

Após abrir 2 a 0, o CSA diminuiu o ímpeto, principalmente após a saída de Tiago Marques, que deixou o campo lesionado depois do gol. O restante da etapa inicial foi marcado pela pressão do Ferroviário, que resultou em um gol nos minutos finais. Aos 44, Gharib cobrou escanteio, e Wesley Junio cabeceou para diminuir o placar.

Mesmo sofrendo um gol no final do primeiro tempo, o CSA voltou a dominar a partida no início da etapa complementar. Aos 13 minutos, Luciano Naninho lançou para Igor Bahia, que bateu forte e marcou. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado. Um minuto depois, Igor Bahia aproveitou a saída errada do Ferroviário e foi derrubado na área por João Vitor, goleiro da equipe cearense. O próprio atacante pegou a bola e cobrou a penalidade, mas parou em grande defesa do arqueiro.

Após a pressão inicial, a partida ficou truncada no restante do segundo tempo. O Ferroviário tinha dificuldades para sair para o jogo, e o CSA administrava o placar. A equipe cearense ainda chegou algumas vezes ao ataque, mas não conseguiu marcar o gol de empate.