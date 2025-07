Cria da Academia, Pedro Lima deixa o Palmeiras após dez anos: "Gratidão eterna"

Pedro Lima se despediu oficialmente do Palmeiras nesta quarta-feira, após uma trajetória de 10 anos no clube. Ainda sem futuro definido, o meio-campista, que recentemente esteve emprestado ao NK Osijek, da Croácia, publicou uma mensagem nas redes sociais, onde agradeceu ao Verdão por ter sido parte fundamental de sua formação.

"Eu sei que fazem 2 anos que já não visto sua camisa, mas hoje me despeço oficialmente de ti...



Foram 10 anos vestindo suas cores, cheguei com 12 anos só querendo me divertir e em com você fui feliz, você me moldou como homem e atleta, contigo ganhei, perdi, chorei e sorri", escreveu.

Pedro chegou ao Palmeiras em 2016, no sub-13, e se destacou como segundo volante nas categorias de base. Ele foi peça importante em uma geração vitoriosa, ao lado de nomes como Endrick, Estêvão, Luis Guilherme, Jhon Jhon e Fabinho.

Ao todo, o atleta de 22 anos conquistou oito títulos, incluindo o bicampeonato da Copinha (2022 e 2023), além de troféus do Paulista Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, Supercopa Sub-17 e Brasileirão Sub-20.

Mesmo com destaque nas divisões inferiores, Pedro teve apenas uma chance no profissional. Em abril de 2023, foi utilizado por Abel Ferreira na derrota para o Bolívar, na Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores. Aquela foi sua única partida com a equipe principal.

Após a Copinha de 2023, foi emprestado ao Norwich City, da Inglaterra, onde atuou pelo time sub-21: foram 19 jogos, seis gols e quatro assistências. Depois, foi cedido ao Osijek, da Croácia, onde disputou 34 partidas e marcou três gols.

"Com você realizei sonhos, fui várias vezes campeão, cheguei a seleção brasileira e estreei como profissional em uma partida de libertadores...obrigado por ter me dado a oportunidade de participar de uma pequena parte de sua imensa história, a gratidão será eterna, te desejo todo o sucesso desse mundo e espero um dia poder te reencontrar. Obrigado, Palmeiras!", completou.