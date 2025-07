Coronado vai de esperança à decepção e deixa o Corinthians sem render o esperado

O meia Igor Coronado foi contratado pelo Corinthians no ano passado sob alta expectativa, mas decepcionou e deixou o clube sem render o esperado. O jogador de 32 anos se despediu da equipe na semana passada, depois de rescindir amigavelmente seu contrato.

Depois de uma boa passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Coronado chegou ao Timão com a promessa de que seria um dos destaques da equipe. Houve, ainda, a revelação de que ele torcia para o Corinthians. O atleta, inclusive, escolheu jogar com a camisa de número 77, em referência a um dos títulos mais marcantes do clube.

Os primeiros meses foram de adaptação, mas após o Campeonato Paulista ele começou a ganhar espaço. Coronado realizou algumas boas partidas e teve lampejos, mas não conseguiu se firmar entre os titulares, como era esperado. Desta forma, acabou assumindo o papel de 'reserva de luxo' de Garro pelo restante do ano.

O jogador disputou 45 partidas ao longo de 2024, sendo apenas 18 delas como titular. Ele marcou quatro gols e deu cinco assistências.

Depois de um primeiro ano frustrante, o torcedor corintiano esperava ver Coronado mais protagonista em 2025. No entanto, a expectativa não se cumpriu.

Igor recebeu algumas chances durante o Paulistão, mas teve atuações apagadas. Ele não conseguiu deslanchar nem mesmo após a chegada do técnico Dorival Júnior. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 22 jogos, 13 como titular, e três bolas na rede.

Em meio ao desempenho decepcionante e uma dívida de cerca de R$ 10 milhões, Igor Coronado decidiu rescindir o contrato de maneira amigável e deixou o Timão. Ele já foi inclusive anunciado como reforço do Sharja FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Após cerca de um mês longe dos gramados, o Corinthians está em reta final de preparação para a volta do Brasileiro. No próximo domingo, o time recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).