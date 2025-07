Corinthians se reapresenta e faz treino tático de olho no Red Bull Bragantino

O elenco do Corinthians segue na preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os jogadores se reapresentaram após um dia de folga e realizaram um treino tático no CT Dr. Joaquim Grava.

Antes da atividade no gramado, os atletas assistiram a uma apresentação sobre manipulação de resultados na parte interna das instalações alvinegras.

O workshop foi promovido pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, que foi representada pelo CTO Ruy Conolly. Felippe Marchetti, diretor de integridade da Sportradar, empresa global de tecnologia esportiva e referência mundial em integridade esportiva, conduziu a palestra.

O Corinthians volta aos treinos na manhã desta quinta-feira. O técnico Dorival Júnior tem mais três sessões de trabalho antes da retomada do Brasileirão.

A partida diante do Bragantino está agendada para este domingo, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A princípio, Dorival tem apenas um desfalque para o confronto: o atacante Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na coluna. O Timão conseguiu praticamente zerar o departamento médico e poderá contar com todos os demais jogadores.

O Corinthians ocupa a décima posição da tabela de classificação da Série A, com 16 pontos conquistados.