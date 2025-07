Corinthians leva gol no fim e empata com o América-MG pelo Brasileiro sub-20

O Corinthians só empatou com o América-MG por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira, no Parque São Jorge, em embate válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

A equipe alvinegra saiu em vantagem no primeiro tempo, através de Nicollas. O time, porém, recuou muito na etapa final e chamou o Coelho, que conseguiu o gol de empate já nos acréscimos.

Com o resultado, os Filhos do Terrão completam quatro jogos sem ganhar na competição. O Timão já vinha de duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas.

Além disso, o Corinthians vê a classificação à próxima fase do torneio cada vez mais distante. O time aparece na 14ª posição da tabela, com 19 pontos, e está mais perto do Z3 do que da zona de classificação.

O América-MG, por sua vez, se mantém parcialmente entre os oito melhores do Brasileiro sub-20. O Coelho ocupa o oitavo lugar, com 25 pontos.

Na próxima e penúltima rodada da primeira fase, o Corinthians enfrenta o Fluminense em Moça Bonita. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, dia 17. Um dia antes, às 15h, o América-MG recebe o Fortaleza.

Antes disso, o Timão volta a campo pelo Paulistão da categoria. Neste sábado, a equipe recebe o Referência, a partir das 15h.