Corinthians faz treino tático e participa de workshop sobre manipulação de resultados

O Corinthians iniciou, nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a reta final de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Após um dia de folga, o elenco voltou ao trabalho sob o comando do técnico Dorival Júnior e já mira o confronto com o Red Bull Bragantino, marcado para domingo, às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição.

Antes das atividades em campo, os jogadores e membros da comissão técnica participaram de um workshop sobre integridade no esporte, promovido pela patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte. A palestra foi conduzida por Felippe Marchetti, diretor de integridade da Sportradar, empresa especializada em tecnologia e combate à manipulação de resultados em eventos esportivos.

O encontro teve como objetivo alertar e conscientizar os profissionais do futebol sobre práticas ilícitas, como fraudes em apostas, além de reforçar os mecanismos de prevenção que podem ser adotados dentro e fora de campo. A ação foi bem recebida pelo grupo e deve se estender nas próximas semanas para atletas da base e do time feminino do clube.

Após o workshop, o elenco foi ao gramado para uma atividade tática sob o comando de Dorival Júnior. A movimentação foi voltada à montagem da equipe e ajustes estratégicos para o duelo diante do Bragantino, adversário direto na parte intermediária da tabela. Com 16 pontos conquistados até aqui, o clube alvinegro ocupa a 10ª colocação no Brasileirão.

Com a pausa no calendário para o Mundial de Clubes, Dorival teve mais tempo para implementar suas ideias e trabalhar aspectos físicos e técnicos do grupo. A expectativa é de que o Corinthians apresente evolução já na retomada da competição, em busca de maior regularidade e de uma aproximação do pelotão de cima.

O time volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no mesmo local. A programação seguirá até sábado, quando Dorival deve finalizar a preparação e definir os titulares para o compromisso de domingo. Na ponta da tabela, o Flamengo lidera com 24 pontos.