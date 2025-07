Como você avalia o primeiro semestre de Calleri pelo São Paulo? Vote!

O atacante Jonathan Calleri teve um início de semestre conturbado em 2025 antes de sofrer a grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O argentino demonstrou certa instabilidade e apresentou números abaixo do esperado.

Calleri disputou 18 jogos antes da lesão, sofrida no dia 16 de abril, durante o empate por 2 a 2 contra o Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu de campo com fortes dores e, no dia seguinte, passou por exames detalhados, que confirmaram a lesão.

Antes da contusão, o argentino havia anotado três gols e fornecido quatro assistências nas 18 partidas disputadas. Apesar das atuações e números contestados pela torcida, o ex-treinador Luis Zubeldía insistia em manter Calleri como titular.

A falta de confiança do atacante ficou evidente em algumas situações. Em uma dessas, contra o Palmeiras, nas quartas de final do Paulistão, Calleri teve a chance de empatar o jogo, mas mandou de cabeça para fora, o que resultou na eliminação do Tricolor da competição.

Já contra o Sport, na primeira rodada do Brasileirão, ele desperdiçou uma cobrança de pênalti ao mandar a bola por cima da meta, o que contribuiu para o tropeço do São Paulo no Morumbis.

Com a ausência de Calleri, André Silva, que até então era a principal sombra do argentino, assumiu a posição de titular no ataque. O elenco também conta com o jovem Ryan Francisco como opção.

Desta forma, como você avalia a temporada de Calleri até aqui?