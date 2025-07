Com Lucas e Ferreirinha, Crespo tem elenco quase completo para estreia

Com a recuperação de Lucas e Ferreirinha, Hernán Crespo deve ter o elenco quase completo para a estreia no comando do São Paulo, contra o Flamengo.

O que aconteceu

Os dois atacantes voltaram a treinar com o elenco no início da semana. Ambos viajam com o grupo e reforçam a equipe para o duelo de sábado, no Maracanã.

Crespo terá quase todo o grupo disponível para a estreia no comando técnico. As únicas baixas certas são Calleri, que só deve retornar em 2026, e Luiz Gustavo, ainda sem previsão de volta.

Lucas Ferreira é a única dúvida para o jogo contra o Flamengo. Com uma pequena lesão muscular, o atacante segue treinando separadamente desde a semana passada, mas ainda tem chance de recuperação.

O time deve ir a campo com o esquema 3-5-2, trabalhado por Crespo nas últimas semanas. A formação foi prioridade nos treinos desde a chegada do treinador argentino.

Uma possível escalação tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Dinenno).

Seu antecessor, Luis Zubeldía lidou com diversos desfalques durante os últimos meses. O argentino chegou a ter dez baixas para o duelo contra o Talleres (ARG) na Libertadores, por exemplo. Naquela oportunidade, estavam fora: Ruan, Igor Vinícius, Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Oscar, Lucas, Ferreirinha, Lucca e Calleri.