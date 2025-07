Chelsea responde provocação do Flamengo em rede social após avançar à decisão do Mundial

New Jersey

O Chelsea rebateu o Flamengo nas redes sociais nesta quarta-feira após obter a classificação para a grande final do Mundial de Clubes da Fifa. Na última terça-feira, o time inglês se credenciou à decisão ao superar o Fluminense na semifinal por 2 a 0.

Chelsea e Flamengo se enfrentaram ainda na primeira fase do Mundial, pelo Grupo D, em jogo válido pela segunda rodada da etapa classificatória. O time rubro-negro teve uma boa atuação e venceu o confronto de virada com um contundente placar de 3 a 1.

Após aquele triunfo, o clube carioca aproveitou para provocar os ingleses nas redes sociais. Em uma das postagens, o clube carioca colocou uma foto de Danilo comemorando um dos gols e perguntou na legenda: "Para onde foram os fãs do Chelsea?".

Na onda de provocação, o Flamengo ainda colocou um emoji de inseto. Nos últimos meses, torcedores do clube rubro-negro fizeram memes chamando o Chelsea de "inseto", alegando que a equipe de Londres era "pequena".

Nesta quarta-feira, o Chelsea rebateu a "cutucada" do Flamengo no X (antigo Twitter). O clube inglês respondeu a pergunta feita, dizendo que os torcedores "foram para Nova York para a final do Mundial de Clubes".