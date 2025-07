Chelsea vive o Mundial por 1506 dias e vai de 1° classificado a finalista

Muitas coisas acontecem em 1506 dias. No período, o Chelsea foi campeão da Champions, viveu uma "revolução" e vai disputar a final do Mundial de Clubes.

De 1° classificado a finalista

O Chelsea foi o primeiro classificado ao Mundial de Clubes. O clube inglês conquistou a vaga em 29 de maio de 2021, quando venceu o Manchester City por 1 a 0 na final da Champions League. De lá até a final do Mundial, no domingo, 1506 dias terão se passado.

O novo Mundial já havia sido criado, mas ninguém sabia como eram os critérios de classificação. Eles só foram definidos e anunciados pela Fifa no final de 2023, mais de dois anos depois.

Muita coisa aconteceu desde então. O Chelsea viveu bastidores turbulentos com o estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia. O então dono Roman Abramovich, russo, foi destituído do posto em 2022 após ser sancionado pelo governo britânico pela invasão do seu país ao vizinho.

O dono mudou e, com ele, veio uma "revolução". Todd Boehly assumiu o comando do clube e deixou tudo ainda mais agitado: mandou medalhões embora, mexeu na diretoria e mudou a política de contratações. A aventura no Chelsea é a primeira do empresário no futebol — ele já teve sucesso no basquete e no beisebol.

Saíram os medalhões e chegaram as promessas. O Chelsea deixou de contratar jogadores consagrados e passou a buscar jovens com potencial ao redor do mundo. Mais de R$ 10 bilhões foram gastos até agora, e o retorno não vinha sendo dos melhores até esta temporada.

O Chelsea parece voltar aos trilhos. Os Blues terminaram o Campeonato Inglês no quarto lugar, conquistaram a Conference League com sobras e agora vão à final do Mundial.

As mudanças foram tantas que só há um remanescente daquela vitória contra o City de 2021: Reece James. O lateral-direito esteve na decisão da Champions e participou de quatro dos seis jogos do time no Mundial.

Time problema?

O Chelsea não se mostrou um dos clubes mais empolgados com o Mundial de Clubes. Nos bastidores e até mesmo publicamente, os Blues mostraram seu lado "reclamão".

Calor, agendas obrigatórias, paralisações e até local de jogo já foram causas de reclamações. O Chelsea acumulou atrasos nas entrevistas obrigatórias marcadas pela Fifa, reclamou do jogo contra o Palmeiras ser na Filadélfia e, na mais pública das reclamações, Enzo Maresca, técnico do time, detonou as paralisações por raios.

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, durante jogo contra o Benfica no Mundial de Clubes Imagem: Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

Não me entendam mal. É uma competição fantástica, é top, todos os melhores clubes estão aqui, mas há alguma coisa acontecendo. Provavelmente, para quem decide, deve ter uma razão porque não é normal suspender uma partida. Na Copa do Mundo, quantos jogos foram suspensos? Na Eurocopa quantos foram? Estamos aqui há duas semanas e já suspenderam seis ou sete.

Como você pode manter os jogadores focados por duas horas? Isso é uma piada. Consigo entender que é uma razão de segurança, mas se você suspende sete ou oito jogos isso é um problema, não é o lugar certo para fazer esta competição. Enzo Maresca, após Chelsea 4 x 1 Benfica

O Chelsea espera por Real Madrid ou PSG na final de domingo, no MetLife Stadium.