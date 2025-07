Chegada de Sosa ao Palmeiras estaria entre as maiores da história do Brasileirão

O Palmeiras continua com investimentos pesados para manter seu elenco competitivo em busca de títulos importantes. Por isso, depois da disputa do Mundial de Clubes, o Verdão está contratando o atacante Ramón Sosa junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

O negócio pode chegar à casa de 14 milhões de euros (cerca de R$ 89,2 milhões). Segundo análise do Transfermarkt, site especializado em mercado do futebol, essa transferência ficaria no top-15 entre as maiores da história do Brasileirão.

O Palmeiras necessita reforçar seu ataque. O jovem Estêvão se despediu do clube no Mundial de Clubes, enquanto Paulinho, contratado junto ao Atlético-MG, terá de passar por uma nova cirurgia e retornará somente no ano que vem.

Quem é Ramón Sosa?

No começo de 2020, Ramón Sosa foi revelado pelo River Plate do Paraguai. O atacante disputou 29 jogos pelo clube, marcou quatro gols e deu uma assistência, antes de ser vendido ao Olimpia, em janeiro do ano seguinte.

Pelo tricampeão da Copa Libertadores, Sosa entrou em campo 30 vezes, anotou três tentos e deu dois passes para gol. Além disso, foi no Olimpia que o paraguaio conquistou seus únicos títulos como jogador profissional, levantando a Copa do Paraguai (2021) e a Supercopa do Paraguai (2021).

Futebol argentino e seleção paraguaia

Em seguida, em fevereiro de 2022, Ramón Sosa foi negociado com o Gimnasia, da Argentina, e deixou o Paraguai. Com o clube argentino, disputou 42 jogos, balançou as redes seis vezes e deu sete assistências. Um ano depois, foi vendido ao Talleres.

Nesse último, foi onde Ramón Sosa ganhou mais destaque e somou os melhores números de sua carreira como jogador. Ao todo, foram 17 gols e 13 assistências, em 56 partidas. Em 2023, viveu seu melhor ano como profissional, com dez bolas na rede e seis passes para gol, em 35 jogos.

Nesse período, Sosa passou a ser convocado para a seleção do Paraguai e, inclusive, disputou a Copa América no meio de 2024. Desde então, o atacante já defendeu seu país em 22 oportunidades e marcou um gol.

Em agosto do ano passado, Ramón Sosa foi anunciado pelo Nottingham Forest, que pagou cerca de R$ 72 milhões (cotação da época) ao Talleres. Assim, o jogador se tornou a maior venda da história do clube argentino.

Passagem sem brilho pela Europa

No entanto, Sosa não conseguiu repetir seu bom desempenho no Talleres com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ao longo da última temporada, o paraguaio disputou apenas 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.

No Campeonato Inglês, Ramón Sosa entrou em campo 19 vezes, sendo titular em uma única oportunidade, e marcou um gol. Segundo dados do Sofascore, o atacante teve média de 17 minutos por jogo na competição, 71% de passes certos, uma grande chance criada, uma grande chance perdida e 0,4 drible certo (62%).

A última vez que o jogador balançou as redes foi no dia 11 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Na ocasião, Ramón Sosa marcou o primeiro gol do Nottingham Forest na partida, que terminou empatada por 2 a 2. Nos pênaltis, a equipe do paraguaio levou a melhor.