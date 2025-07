Chefe da Red Bull é demitido em meio à crise envolvendo Max Verstappen

Esta quarta-feira começou com uma bomba no mundo da Fórmula 1. A Red Bull anunciou o fim de um casamento de 20 anos com o chefe de equipe Christian Horner. A saída da chefia ocorre em meio a uma crise interna na equipe, que tem rendido abaixo do esperado e ainda pode perder Max Verstappen para a temporada 2026.

Horner estava na equipe desde 2005, quando assumiu o comando da recém-criada Red Bull Racing com 32 anos de idade. Desde então, conduziu a marca de energéticos ao topo da Fórmula 1, conquistando oito títulos do Mundial de Pilotos - quatro vezes com Max Verstappen e quatro vezes com Sebastian Vettel - e seis troféus do Mundial de Construtores.

Além disso, para o lugar de Horner, assumirá o ex-Ferrari Laurent Mekies, que dirigia a Racing Bulls, também ligada a Red Bull. Por sua vez, a RB de Liam Lawson e Isack Hadjar terá o diretor esportivo Alan Permane como chefe.

Andrej ISAKOVIC / AFP

Motivos para a saída

Apesar do sucesso inegável dos últimos anos, a Red Bull está em baixa. O principal piloto do grid atualmente, o holandês Max Verstappen, estaria em conversas avançadas com a Mercedes e pode deixar o time austríaco em 2026. O tetracampeão mundial possui contrato com a equipe até 2028, mas em seu contrato haveria algumas cláusulas de desempenho que possibilitariam sua saída antecipada.

A má fase da Red Bull seria um dos motivos pelo qual Verstappen pensa em mudar de equipe. No Campeonato Mundial de Pilotos, o holandês não consegue desempenhar igual aos anos anteriores e é o terceiro colocado com 165 pontos, 69 a menos que o líder Oscar Piastri, da McLaren.

A situação piora ao olhar a classificação do Mundial de Construtores: a Red Bull é apenas a quarta colocada com 172 pontos, atrás da Mercedes, possível destino de Verstappen.

Joe Klamar / AFP

Já sob novo comando, a Red Bull terá cerca de duas semanas para o próximo final de semana da Fórmula 1. O GP da Bélgica, realizado no Circuito de Spa-Francorchamps, acontecerá entre os dias 25 e 27 de julho.