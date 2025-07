Charles Do Bronx estipula prazo e mira retorno ao UFC ainda em 2025

Como esperado, Charles Oliveira optou por ficar um período afastado da academia após ser nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, no dia 28 de junho, em disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) da organização. No entanto, mesmo sem ainda ter voltado aos treinos, 'Do Bronx' já vislumbra seus próximos passos na carreira.

Em um bate-papo exclusivo com a equipe de reportagem da Ag Fight, Charles Do Bronx deixou claro que pretende voltar à ação ainda na temporada 2025. Mais do que isso, o ex-campeão peso-leve do Ultimate já estipulou um prazo para fazer seu retorno ao octógono mais famoso do mundo: entre os meses de novembro e dezembro.

"Essa semana já (praticamente) acabou. Semana que vem, provavelmente, eu vou para a Alemanha, tenho um seminário para fazer. Assim que eu voltar da Alemanha, já quero voltar a treinar, mas nada (muito pesado), sabe? Quero voltar a treinar na manha, tranquilo, tentar entender, mexer, focar... Porque novembro eu quero lutar de novo. Novembro, dezembro, comecinho de dezembro, eu quero lutar de novo. Quero lutar de novo esse ano. Eu não quero ficar sem lutar esse ano. Isso é o que eu mais quero. Quero fazer uma luta boa. Não sei com quem, não sei qual é o timing, mas acho que o timing seria esse: novembro lutar de novo", revelou Charles.

Rival a definir

Vindo de derrota, o brasileiro fica em uma posição de desvantagem na hora de negociar seu próximo compromisso no UFC. Por isso, Do Bronx evita especular sobre potenciais rivais. Porém, um nome parece entusiasmar o faixa-preta de jiu-jitsu: o do havaiano Max Holloway, ex-campeão dos penas (66 kg) e atual detentor do título simbólico 'BMF' ('mais durão') do Ultimate.

Um eventual confronto, no entanto, dependeria do desenrolar da próxima peleja do havaiano, que colocará seu cinturão BMF em jogo contra Dustin Poirier no UFC 318, marcado para o dia 19 de julho, em Nova Orleans (EUA). Dependendo do resultado e da forma como Holloway deixará o octógono, com ou sem lesões, um duelo entre os dois poderia ser promovido em novembro, na visão do brasileiro.

"Eu pedi muito essa luta (contra o Max Holloway), por que não? Ele vai lutar agora em julho, eu lutei em junho. Acho que novembro seria o timing. Seria uma grande luta. Ele falou que também lutaria (comigo). Então, por que não?", propôs.

Depois de perder o cinturão peso-leve de forma controversa, após falhar na balança do UFC 274, em maio de 2022, quando faria sua segunda defesa de título, Charles Oliveira teve duas oportunidades de reconquistar o trono da categoria. Na primeira, em outubro do mesmo ano, o brasileiro foi superado por Islam Makhachev, por finalização. Já no último dia 28 de junho, com a cinta da divisão até 70 kg em jogo novamente, Do Bronx acabou nocauteado pelo georgiano radicado na Espanha Ilia Topuria. Agora, próximo dos 36 anos de idade e com esse retrospecto negativo recente, as chances do paulista voltar a disputar um título do Ultimate se tornam menos favoráveis.

