Ceará bate Sport nos pênaltis e encara Bahia na semifinal da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, após empate sem gols no tempo normal, o Ceará eliminou o Sport nos pênaltis por 4 a 2, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

Eu jogo e vivo por quem torce e vive por mim. Carrego comigo nomes que ecoarão por toda a eternidade, porque quem veste essas cores representa milhões. É muita história. #Sport120 pic.twitter.com/SeMlL1cZxf ? Sport Club do Recife (@sportrecife) June 6, 2025

Com o resultado, a segunda semifinal da Copa do Nordeste foi definida. Com data e horário a confirmar, o Ceará visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em mais um duelo de jogo único. Do outro lado da chave,se enfrentam.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 13ª rodada da Série A. O Ceará visita o Fortaleza neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Sport, por sua vez, enfrenta o Juventude nesta segunda-feira, às 20h, no Alfredo Jaconi.

O jogo

O Sport começou melhor no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Sérgio Oliveira cobrou escanteio, Marllon afastou mal e Barletta aproveitou o rebote e bateu forte, mas parou em grande defesa de Bruno Ferreira. Aos 30, o Ceará respondeu: Diego lançou para Pedro Henrique, que driblou o goleiro Caíque França e marcou. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Trocando ataques, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Na etapa complementar, o Ceará começou melhor. Aos cinco minutos, Pedro Henrique aproveitou um contra-ataque e cruzou para Galeano, que cabeceou na trave. Os visitantes continuaram pressionando, mas não conseguiam marcar o primeiro gol da partida. O Sport só teve sua primeira chance no segundo tempo aos 33 minutos: Carlos Alberto lançou para Barletta, que bateu mal, facilitando a defesa de Bruno Ferreira. Na reta final da partida, ambos os clubes evitaram tomar riscos, e o duelo foi para as penalidades.

Nos pênaltis, o Ceará levou a melhor, por 4 a 2. Os visitantes converteram com Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia. Do lado do Sport, Atencio e Rafael Thyere marcaram, mas Rivera e Lucas Lima perderam.