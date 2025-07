Carpini, ex-São Paulo, é demitido do Vitória após eliminação

Nesta quarta-feira, o Vitória anunciou a demissão de Thiago Carpini. O treinador - campeão da Supercopa Rei pelo São Paulo em 2024 - se despediu do clube após a derrota por 1 a 0 diante do Confiança, que custou a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste.

"Obrigado, Carpini! Foram 14 meses de trabalho que fizeram nosso clube retornar a uma competição internacional após 9 anos, resultado de uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Agradecemos seu profissionalismo e dedicação durante o seu comando e desejamos sucesso em seus próximos passos" comunicou o clube pelas redes sociais.

Bom começo

Desde que chegou, em maio de 2024, Carpini foi responsável por livrar o Vitória do rebaixamento no Brasileirão daquele ano e classificou o clube para a Copa Sul-Americana, depois de nove anos sem disputar torneios internacionais.

2025 ruim

No início deste ano, o treinador comandou a equipe numa sequência de 22 jogos sem perder. Porém, no restante da temporada, o Vitória foi eliminado já na segunda fase da Copa do Brasil, na primeira fase da Sul-Americana e foi vice-campeão do Campeonato Baiano.

No geral, foram 76 jogos à beira do gramado, com 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas.