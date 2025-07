Buchecha se empolga com "grande desafio" contra rival ranqueado na estreia no UFC

Novo reforço do UFC, o brasileiro Marcus Almeida, o 'Buchecha', já tem seu primeiro compromisso pela liga agendado. No próximo dia 26 de julho, o multicampeão mundial de jiu-jitsu vai estrear na principal organização de MMA do mundo contra o eslovaco Martin Buday, no card do UFC Abu Dhabi. E o peso-pesado não esconde sua empolgação.

Em um vídeo divulgado pelo perfil oficial do 'UFC Brasil' nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Marcus Buchecha celebrou a oportunidade de, já na sua estreia, encarar um adversário com experiência de sobra no Ultimate. O rival da estreia do brasileiro, inclusive, faz parte do ranking peso-pesado do UFC - onde ocupa a 14ª posição - e uma vitória do ícone do jiu-jitsu sobre o eslovaco pode alçá-lo ao top 15 com apenas uma luta disputada na entidade.

"A minha estreia no UFC vai ser agora, esse mês, dia 26 de julho, no UFC Abu Dhabi. Estou muito animado. Vai ser contra um veterano do UFC, ele já tem sete lutas lá - seis vitórias e uma derrota. O nome dele é Martin Buday, um europeu. Faixa-preta de jiu-jitsu também, já tem uma boa bagagem no UFC, é ranqueado - se não me engano ele é 14º (no ranking). Então, vai ser um grande desafio já nessa estreia. Mas eu estou amarradão, estou animado, pronto. E vamos lá, rumo a Abu Dhabi", declarou Buchecha.

Buchecha no MMA

Após fazer história nos tatames sendo o recordista de títulos mundiais de jiu-jitsu na faixa-preta (13x), Marcus Buchecha iniciou sua trajetória no MMA profissional no ONE Championship, em setembro de 2021. Na organização asiática, o brasileiro venceu cinco dos seis confrontos disputados - todos eles pela via rápida, por finalização ou nocaute, no primeiro round. Seu único revés veio diante do senegalês Oumar Kane, conhecido pelo apelido de 'Reug Reug', em agosto de 2023, quando foi superado na decisão dos juízes.

