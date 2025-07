Zagueiro do Fortaleza se revolta com pênalti: 'Ninguém cobra esses caras'

O zagueiro Brítez deixou o primeiro tempo do jogo entre Bahia e Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Nordeste, revoltado com a arbitragem de Antonio Dib Moraes de Sousa. O defensor contestou a marcação do pênalti que fez os baianos abrirem o placar.

O que aconteceu

Brítez deixou o gramado rumo ao vestiário aos gritos. O defensor parou para atender à imprensa e protestou fortemente.

Estava um jogo igual até que vem um cara e inventa o pênalti. Não conhecemos esse cara. Antes de começar o jogo falamos com ele para não ser caseiro, mas ele vai e apita o pênalti [...] Ele vai tranquilo para casa ficar com a sua família, seus filhos e nós somos cobradas. Por gente como ele é que está o futebol. Nos cobram, mas ninguém cobra esses caras, eles vão tranquilos para casa com sua família aconteça o que acontecer. Brítez, ao Premiere

O lance polêmico aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Gilberto invadiu a área do Fortaleza e foi tocado por Martínez.

O árbitro não marcou o pênalti em campo. Ele foi chamado pelo VAR, revisou o lance e marcou a penalidade. Na cobrança, Willian José mandou no canto direito e fez o primeiro do Bahia no jogo.

Caio Alexandre ampliou ainda no primeiro tempo. O Bahia foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

O jogo ainda teve outro pênalti para o Bahia, mas esse foi anulado. O juiz assinalou após a bola tocar no braço de Gustavo Mancha em cabeceio do ataque baiano, mas, chamado pelo VAR, ele mudou de ideia ao ver o momento.

O Bahia venceu o jogo por 2 a 1 e avançou às semifinais.

Veja o lance e a fala de Brítez

Olha o pênalti que marcaram para o Bahia contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. E ele foi no VAR olhar.



É inacreditável o nível da nossa arbitragem.pic.twitter.com/l6gQQQ9gjt -- Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 10, 2025