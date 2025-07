Dupla comanda, seleção de vôlei bate Bulgária e emplaca 5ª vitória seguida

Do UOL, em São Paulo

A seleção feminina venceu a Bulgária por 3 sets a 1 no início da terceira semana da Liga das Nações. O resultado foi construído com parciais de 25 a 21, 27 a 29, 25 a 10 e 25 a 19.

Rosamaria e Julia Bergmann lideraram a vitória brasileira em Chiba, no Japão. Juntas, elas foram responsáveis por 34 pontos —18 e 16, respectivamente. Depois delas, Diana, Julia e a capitã Gabi fizeram 11 pontos cada uma.

Já a búlgara Milanova foi a maior pontuadora da partida. Ela anotou 20 pontos de ataque e um de bloqueio no confronto.

O Brasil emplacou a sua quinta vitória seguida na competição. A seleção levou a melhor nos quatro compromissos da segunda semana de disputa, em junho, batendo Bélgica (3-1), Canadá (3-0), República Dominicana (3-0) e Turquia (3-1).

A equipe feminina está empatada com Polônia e Itália na liderança da fase de grupos, cada um com oito vitórias. A Itália, no entanto, tem um jogo a menos e foi a responsável pela única derrota brasileira na Liga das Nações até então.

O Brasil volta à quadra para enfrentar a França na madrugada de amanhã, às 3h30 (de Brasília). Depois, a equipe comandada por José Roberto Guimarães ainda encaram a Polônia e o Japão nos compromissos da terceira semana.