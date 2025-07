Brasil Tennis Classic define três convites para o torneio feminino

Estão definidos alguns convites para o Brasil Tennis Classic, torneio profissional feminino da categoria ITF W35, que será disputado a partir da próxima segunda-feira no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo (SP). A entrada para todos os jogos é gratuita, mediante retirada antecipada dos ingressos, sempre a partir das 10h do dia anterior às partidas.

Na chave principal, o primeiro convite para o evento com premiação total de US$ 30 mil (cerca de R$ 167,5 mil) e pontos para o ranking da WTA, foi concedido a Olívia Carneiro, de 19 anos. A tenista sócia do Pinheiros ex-integrante da Rede Tênis Brasil, disputa atualmente sua primeira temporada no circuito universitário dos Estados Unidos, defendendo a equipe da Georgia Tech.

"Eu optei por fazer a universidade nos Estados Unidos jogando porque não me sentia pronta para entrar direto no profissional e estou adorando. Serão mais quatro anos jogando em um local com estrutura, tênis de alto nível e em uma faculdade academicamente tão boa, e depois poder me dedicar ao profissional. As minhas expectativas para esse torneio é tentar aproveitar ao máximo, fazer bons jogos para todas as pessoas que me conhecem desde pequena, minha família que nunca teve a chance de me assistir, porque nunca jogo em São Paulo, estarem lá e me verem competir. Estou muito animada", disse Olívia Carneiro.

Para o qualifying, que começa também no dia 14 e distribui oito vagas para a chave principal, os primeiros wild cards foram destinados a Luísa Paradeda e Vitória Zuccon. Paradeda, de 18 anos, sempre foi um dos destaques da base do tênis do Esporte Clube Pinheiros. Já Zuccon, com apenas 15 anos, compete regularmente na categoria 18 anos e ocupa atualmente a 14ª posição no ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O Brasil Tennis Classic é mais uma oportunidade para o público acompanhar de perto a nova geração do tênis feminino brasileiro, que vem revelando grandes talentos nos últimos anos.

Confira as datas do Brasil Tennis Classic:

W35 Feminino: 14 a 20 de julho | Premiação: US$ 30 mil (R$ 167,5 mil)



M25 Masculino: 21 a 27 de julho | Premiação: US$ 30 mil (R$ 167,5 mil)

Local: Esporte Clube Pinheiros (Rua Angelina Maffei Vita, 103 - Pinheiros - São Paulo/SP)