Beraldo diz que PSG valoriza Mundial de Clubes e já pensa em final contra o Chelsea

Um dos destaques do Paris Saint-Germain na goleada de 4 a 0 sobre o Real Madrid, o brasileiro Beraldo não se espantou com a atuação da equipe diante do poderoso rival nesta quarta-feira no MetLife Stadium. Vindo de uma temporada onde conquistou tudo que disputou, o defensor afirmou que levar o troféu de campeão no Mundial de Clubes é a obsessão de todo o grupo.

"Saímos vitoriosos de vários campeonatos, e esse é mais um. Queremos muito esse título. Se conseguirmos esse objetivo, ficaremos conhecidos para sempre como o primeiro campeão do Mundial de Clubes. Agora vamos estudar o Chelsea", afirmou o jogador.

Com apenas uma derrota na campanha realizada nos Estados Unidos, justamente para o Botafogo, na segunda rodada da fase de grupos do torneio, Beraldo não ficou impressionado com a atuação da equipe diante de um adversário tão tradicional.

"Nosso jogo é muito intenso e não deixamos o time deles respirar com a bola. Não baixamos a intensidade em momento nenhum. Nossa pressão faz com que os rivais tomem decisões equivocadas e assim controlamos a partida. Estamos fazendo isso muito bem, tanto individualmente como coletivamente", afirmou.

E o discurso do ex-atleta são-paulino pode ser justificado pela principal conquista do clube na temporada. Na final da Champions League, diante da Inter de Milão, a equipe parisiense venceu o principal torneio de clubes da Europa com um contundente 5 a 0.

"Isso mostra a nossa filosofia de imposição. Todos os jogadores estão na mesma sintonia e acho que esse é o grande diferencial da nossa equipe nesta temporada que tem sido muito especial para todos nós", comentou o atleta.