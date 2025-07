Belinda Bencic supera Mirra Andreeva e está na semifinal em Wimbledon

Belinda Bencic conseguiu, pela primeira vez na carreira, a classificação à semifinal de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada de tênis. Nesta quarta-feira, a suíça, número 35 do mundo, passou pela russa Mirra Andreeva, sétima melhor da WTA.

Dominante em quadra, principalmente na parte tática do jogo, Bencic fechou o duelo das quartas de final por 2 sets a 0, parciais de 7/6(3) e 7/6(3).

Na próxima fase de Wimbledon, Bencic irá enfrentar a polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo, que venceu a russa Liudmila Samsonova e também está na semifinal de Wimbledon pela primeira vez.

Bencic: desejo realizado

Bencic, de 28 anos, fez uma pausa na carreira entre 2023 e 2024 para cumprir o desejo de ser mãe. Ela celebrou a chegada da filha Bella em abril do ano passado e retornou ao circuito alguns meses depois - encerrando a temporada na posição 913 do ranking.

Os melhores resultados de Bencic em Grand Slam haviam sido registrados no US Open. Em 2019, ela alcançou as semifinais nos Estados Unidos. Em 2014 e 2021, chegou até às quartas de final do torneio.