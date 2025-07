Bahia ganha do Fortaleza e enfrenta o Ceará na semi da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, e garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Os gols dos donos da casa foram marcados por William José, de pênalti, e Caio Alexandre, ainda no primeiro tempo, no duelo válido pelas quartas da competição regional. Matheus Pereira, na etapa final, cravou o gol do Leão do Pici.

Agora, o Bahia vai enfrentar o Ceará, que bateu o Sport nos pênaltis. A outra semifinal, também construída nesta quarta-feira, será entre Confiança e CSA. As datas e os horários da próxima fase da Copa do Nordeste ainda não foram divulgados, mas uma coisa é certa: por ter a melhor campanha, o time de Rogério Ceni disputará o duelo em casa.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções à 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, neste sábado, às 21h (de Brasília), pega o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. Já o Fortaleza, que conheceu sua sétima derrota consecutiva na temporada, no domingo, recebe o rival Ceará, no Castelão, às 20h30.

???? O gol de nosso Craque Alexandre! O terceiro dele na Fonte, o terceiro no gol da Ladeira! #BBMP https://t.co/UCdpd0EfNs pic.twitter.com/mHteznGlyf ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 10, 2025

Bahia x Fortaleza: os gols

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Gilberto, do Bahia, foi derrubado por Emmanuel Martínez dentro da grande área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou a penalidade máxima. Aos 40, William José assumiu a cobrança e não desperdiçou. O camisa 12 bateu rasteiro, no canto direito de João Ricardo, que não alcançou.

Nos acréscimos, aos 51 minutos, o Bahia aumentou sua vantagem. De fora da área, Caio Alexandre experimentou uma finalização que foi no meio do gol. João Ricardo, ao tentar encaixar, acabou deixando a bola passar e morrer no fundo das redes.

Na etapa final, aos 24 minutos, o Fortaleza descontou. Matheus Pereira ficou com a sobra na entrada da área e, de perna direita, finalizou colocado no ângulo direito de Marcos Felipe. A reação, porém, parou por aí e o time de Rogério Ceni saiu com o triunfo por 2 a 1.