Autor de dois gols, Fabián Ruiz celebra desempenho do PSG contra Real e projeta final do Mundial

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Real Madrid por 4 a 0, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, em jogo disputado no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Autor de dois gols no duelo, o meia espanhol Fabián Ruiz celebrou o desempenho da equipe francesa e projetou a decisão contra o Chelsea.

"Fico contente pelos meus gols, mas principalmente pela vitória, por passar para a final, que, para mim, é o mais importante. Eu pude ajudar o time, isso é sempre bom. E agora temos que celebrar e descansar, pois temos uma final agora", disse em entrevista à DAZN.

Projetando o duelo com o Chelsea, Fabián Ruiz reconheceu a qualidade da equipe londrina. Os 'Blues' venceram a Conference League nesta temporada, além de terem terminado na quarta posição do Campeonato Inglês. Algoz de clubes brasileiros neste Mundial de Clubes, o time de Enzo Maresca eliminou Palmeiras e Fluminense, além do Benfica, no mata-mata do torneio.

"Será difícil (ganhar do Chelsea). É um bom time e está fazendo as coisas muito bem nesta temporada, e sabemos que tem grandes jogadores. Mas vamos tentar fechar a temporada da melhor forma possível", completou.

Paris Saint-Germain e Chelsea entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, para a decisão da Copa do Mundo de Clubes.

Campeão de tudo?

Caso o Paris Saint-Germain conquiste a Copa do Mundo de Clubes, terá vencido todos os troféus possíveis nesta temporada. O PSG venceu a Supercopa da França, a Copa da França, o Campeonato Francês e a inédita Liga dos Campeões.