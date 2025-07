Astros do PSG valorizam coletivo: 'Nem sempre melhores jogadores fazem as melhores equipes'

Foi a força do coletivo que fez o Paris Saint-Germain ganhar o Campeonato Francês e a Champions League, e levou à equipe francesa à final do Mundial de Clubes após a goleada sobre o Real Madrid, afirmaram os jogadores do time cuja estrela é o grupo.

O meio-campista português Vitinha foi perguntado sobre o que alçou o PSG ao topo depois de ficar sem Mbappé, Messi e Neymar nas últimas temporadas. A resposta do atleta foi direta.

"É muito simples: o coletivo é o mais importante", resumiu o jogador de 25 anos. "Já venho dizendo há muito tempo, e não só eu, que o coletivo é sempre mais importante. Nem sempre os melhores jogadores fazem as melhores equipes".

"Penso que a forma que encaramos o jogo, como pensamos primeiro na equipe, e não no individual, fez toda a diferença com tudo que ganhamos até agora e está fazendo a diferença no Mundial de Clubes. Espero que faça também na final", acrescentou o português.

O meio-campista espanhol Fabián Ruiz, o protagonista da classificação do PSG à final, ao marcar dois gols, compartilha da opinião de seu companheiro.

"Creio que o êxito é de todos os jogadores, é o trabalho coletivo. Somos um grupo jovem e estamos fazendo um grande trabalho. Sabemos o que temos que fazer, o que pede o treinador, e estamos fazendo uma temporada incrível".