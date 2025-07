Arboleda valoriza trajetória no São Paulo e projeta permanência no clube por 'muitos anos'

Zagueiro com longa passagem pelo São Paulo, o equatoriano Robert Arboleda comentou sobre o vínculo que construiu com o clube e com a torcida desde sua chegada, em 2017. Em declarações divulgadas pelo site oficial do clube, o jogador reafirmou o desejo de seguir por mais tempo no MorumBis e valorizou o apoio que recebeu nos últimos anos.

"Todos sabem do meu comprometimento com a camisa do São Paulo. Me entrego por este clube e espero ficar muitos anos aqui. Trabalho pelo clube, dou a vida dentro de campo e pelo São Paulo", afirmou o defensor, atualmente com 33 anos.

Com 330 partidas disputadas, Arboleda é hoje o quarto estrangeiro com mais jogos pelo clube paulista, atrás apenas dos uruguaios Pedro Rocha e Darío Pereyra, além do argentino José Poy. É também o segundo estrangeiro com mais partidas no MorumBis (163), ficando atrás apenas de Pereyra.

O zagueiro também comentou sobre o carinho que tem pelo São Paulo e o que representa a camisa tricolor em sua carreira. "Eu amo o São Paulo, que é uma instituição grande que me abriu portas. Sou muito feliz por estar aqui", completou.

Durante sua passagem, Arboleda fez parte dos elencos que conquistaram o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. É também o zagueiro com mais gols marcados pelo clube no século XXI, com 22.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 16h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.