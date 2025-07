Arão não viaja com elenco do Santos para amistoso no Espírito Santo

Reforço do Santos, Willian Arão não estará à disposição do técnico Cleber Xavier no amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES. O volante permanecerá no CT Rei Pelé.

O jogador de 33 anos ficará fazendo um reforço muscular. Ele não entra em campo desde 13 de abril, quando ainda defendia o Panathinaikos, da Grécia.

Em sua coletiva de apresentação, aliás, Arão admitiu que não está 100% fisicamente, já que estava de férias. Assim, a comissão técnica decidiu preservá-lo da viagem. O foco é ter o volante bem no retorno do Campeonato Brasileiro.

Outro reforço do Santos para o restante da temporada, Igor Vinícius viaja com o grupo, mas não deve ser titular. O lateral direito pode ganhar alguns minutos no decorrer do amistoso.

O jogo contra a Desportiva Ferroviária-ES será nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília). O embate servirá para Cleber Xavier fazer alguns testes antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O clube receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.