Após vaga na final do Mundial, Chelsea provoca Flamengo nas redes sociais

O Chelsea ganhou do Fluminense, nesta terça-feira, por 2 a 0, e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Nas redes sociais, o clube inglês respondeu a uma provocação do Flamengo.

Depois da vitória do Rubro-negro sobre o Chelsea, no dia 20 de junho, por 3 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos, a equipe carioca postou uma foto nas redes sociais do zagueiro Danilo com as mãos nas orelhas e a seguinte legenda: "Para onde foram os torcedores do Chelsea?".

Nesta quarta-feira, já classificado para a grande decisão da competição, o Chelsea finalmente respondeu: "Para Nova York, para a final do Mundial de Clubes".

To New York for the Club World Cup final. ? https://t.co/KGpRHTOvuU ? Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2025

Com a vitória sobre os ingleses, o Flamengo terminou na liderança do grupo D, com sete pontos, um a mais que o vice-líder Chelsea. No entanto, a equipe do técnico Filipe Luís caiu no lado mais difícil da chave e foi eliminada pelo Bayern de Munique, logo nas oitavas de final, por 4 a 2.

O clube inglês, por sua vez, passou por Benfica (4 a 1), Palmeiras (2 a 1) e Fluminense (2 a 0) para conquistar sua vaga na final do Mundial de Clubes.

Agora, o Chelsea espera o vencedor do duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain para conhecer seu adversário na decisão. A semifinal acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A final do Mundial de Clubes acontece neste domingo, às 16 horas, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.