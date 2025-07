Há 10 anos, Medina e Jadson foram contra etapa após ataque de tubarão

Poucos meses depois do ataque de tubarão que quase tirou a vida de Mick Fanning em plena final da etapa de Jeffreys Bay de 2015 (assista abaixo), os principais surfistas do mundo se reuniram na França para decidir o futuro da etapa sul-africana.

Em episódio pouco conhecido daquele encontro, revelado por Jadson André no Let's Surf Podcast, Gabriel Medina foi um dos únicos a se posicionar contra a volta da prova no ano seguinte — ao lado do próprio Jadson. Até mesmo Fanning, vítima do ataque, votou a favor do retorno da etapa, que volta ao calendário da WSL nesta sexta-feira, após ficar fora da temporada passada.

Eu e o Gabriel fomos os únicos a votar 'não' para a volta da etapa de J-Bay. O que isso significa? Que o Mick Fanning votou 'sim'! Jadson André ao Let's Surf Podcast

Bastidores

"A gente estava na França, em Hossegor, em uma salinha para reunião de mudanças, regras... Perguntaram: 'quem quer que não role campeonato ano que vem em J-Bay?' Aí só eu e o Gabriel, os dois laranjas lá [erguendo o braço]. Quando olhei ao redor, ninguém de mão levantada."

Jadson André em etapa da França em 2016 Imagem: WSL / Kelly Cestari

"Aí vejo o Fanning e pergunto: 'você quer que o campeonato role em J-Bay?' Ele ficou meio que sem resposta, e falei: 'então, espero que na próxima você morra!' Claro que não queria isso, mas falei sério, seríssimo, de cara feia. 'Eu quase morri vendo você quase morrer! E você quer voltar pra lá?' Depois fui lá pedir desculpas, e ficou tudo certo. Mas foi isso, só eu e o Gabriel que votamos não, os únicos."

Novos protocolos

Apesar da tensão, a etapa foi confirmada para o ano seguinte — e com final feliz para Fanning, que conquistou seu quarto título em Jeffreys Bay, superando John John Florence na decisão de 2016.

Mas a volta só aconteceu com mudanças importantes. A partir dali, a WSL adotou novos protocolos de segurança para áreas com risco de ataques de tubarões.

Jet skis passaram a usar dispositivos eletrônicos repelentes (Shark Shield), a vigilância com drones e helicópteros se tornou constante e passou a ser comum a interrupção imediata de baterias ao menor sinal de risco.

Livro de regras

O livro de regras da liga, atualizado ano após ano, também passou a mencionar explicitamente o risco de ataques de tubarão e os direitos dos surfistas.

A Regra 10.04 (b), por exemplo, diz que se um atleta se sentir em perigo devido à presença de tubarões, ele pode sair da água e o head judge deve interromper a bateria imediatamente — mesmo que o perigo não tenha sido visualizado pela equipe técnica.

Dez anos depois, o ataque ainda ecoa — seja pela imagem chocante, transmitida ao vivo, seja pelas consequências esportivas e emocionais. A coragem de Mick Fanning ao voltar e vencer em J-Bay, o posicionamento firme de Medina e Jadson e as medidas de segurança que moldaram o futuro do circuito continuam a ser discutidos como marcos fundamentais no surfe moderno.