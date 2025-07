Aliviadas, Sereias buscam o G-4 do Paulista Feminino contra o Taubaté

Do UOL, em Santos (SP)

Aliviadas, as Sereias da Vila vão enfrentar o Taubaté hoje, às 19h, no Joaquinzão, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Feminino.

A partida terá transmissão exclusiva do UOL Play, com comentários de Milly Lacombe e Lucas Musetti Perazolli. Assine aqui com planos a partir de R$ 19,90 por mês.

O time feminino do Santos alcançou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A conquista veio após a vitória por 2 a 1 sobre o Ação (MT), na Vila Belmiro. Invicta, a equipe vai enfrentar o Atlético-MG na semifinal.

Com a missão cumprida de recolocar o Peixe onde sempre esteve, a ideia agora é embalar no Paulistão Feminino. A campanha no Estadual é irregular.

O Santos pode chegar ao G-4 se derrotar o Taubaté. Até aqui, o Peixe tem uma vitória, um empate e uma derrota.

O Taubaté tem desempenho ainda pior. Uma vitória e dois empates para as donas da casa.

Grande destaque santista na Série B do Brasileiro, Laryh busca o primeiro gol no Estadual. A experiente atleta de 37 anos tem cinco gols em 10 jogos pelo Santos.