Alexander Volkanovski admite arrependimento na carreira: "Eu estava errado"

Alexander Volkanovski abriu o jogo sobre os desafios físicos e mentais enfrentados nas duas derrotas mais impactantes de sua carreira recente. Em entrevista ao podcast 'MightyCast', do ex-campeão Demetrious Johnson, o australiano revelou que a concussão sofrida na derrota para Islam Makhachev, em outubro de 2023, foi mais severa do que o nocaute brutal aplicado por Ilia Topuria, em fevereiro de 2024 - mesmo que este último tenha encerrado seu reinado como campeão dos penas (66 kg) do UFC.

Conhecido por sua resiliência e agressividade estratégica, o lutador aceitou enfrentar Makhachev em cima da hora, substituindo Charles 'do Bronx' Oliveira com apenas 11 dias de preparação. A decisão ousada, no entanto, teve um preço alto. Ele foi nocauteado ainda no primeiro round por um chute alto e, segundo o próprio, os danos foram mais profundos do que aparentavam.

"Mesmo tendo ficado apagado por mais tempo contra o Ilia , tive muito mais sintomas de concussão depois da luta com o Islam . Foi algo que afetou meu camp, meu corpo e minha cabeça", relatou.

O retorno acelerado ao octógono para defender o cinturão contra Topuria, apenas quatro meses após o revés diante do russo, também gerou questionamentos sobre o tempo insuficiente de recuperação. O próprio atleta admite que ignorou os sinais de que precisava parar.

"Eu deveria ter tirado um tempo. Comecei o camp tentando evitar contato na cabeça, treinando em posições mais seguras, mas isso já não era o ideal desde o início", reconheceu.

Arrependimento

Na ocasião, o georgiano o nocauteou no segundo round, encerrando um reinado que durava cinco defesas de título. A decisão de seguir adiante, mesmo diante de alertas da equipe e de especialistas, hoje é encarada com autocrítica.

"Todo mundo me dizia para descansar, que isso poderia afetar minha confiança, e eu só pensava: 'Não, isso não vai me abalar'. Mas eu estava errado", lamentou.

Apesar dos tropeços, o veterano conseguiu dar a volta por cima. Recuperou o cinturão dos penas ao superar Diego Lopes no UFC 314, enquanto Topuria migrou para o peso-leve (70 kg) e também chegou ao topo, ao nocautear Charles do Bronx no UFC 317.

