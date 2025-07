Wimbledon: Dia 9 tem vitória de favoritos e brasileira garantida na final

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Brasil já tem atleta na final de Wimbledon. Com grande atuação, Luisa Stefani carimbou sua vaga para a grande decisão nas duplas mistas. Hoje, ao lado do britânico Joe Salisbury, ela derrotou os cabeças de chave número 2, Arevalo e Zhang, para carimbar a vaga.

"Estou super feliz e animada para ir com tudo nessa final. Mais um grande jogo, adversários fortíssimos e decidido no detalhe. Encaixamos alguns pontos muito bem jogados nos dois tie breaks que foram decisivos para a vitória", disse a brasileira.

Além do resultado nas duplas mistas, no individual os principais favoritos que ainda estão em ação avançaram e continuam vivos na caminhada ao título: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz e Amanda Anisimova.

Dupla de brasileiros cai nas quartas. Rafael Matos e Marcelo Melo foram derrotados por Hiikata e Pel em sets diretos —parciais de 7/6 (5) e 6/4— e se despedem de Wimbledon. Aos 41 anos, Melo buscava o segundo título em duplas no Grand Slam inglês após ter sido campeão em 2017.

Sabalenka sofre, mas vira sobre parceira de Bia. A número 1 do mundo saiu atrás e precisou buscar a reação para eliminar a alemã Laura Siegemund —por 4/6, 6/2 e 6/4— e voltar à semifinal do torneio mais tradicional do tênis. Ela ainda foi campeã em Wimbledon.

Alcaraz nem precisa suar. O atual bicampeão atropelou o local Cameron Norrie e avançou em sets diretos, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3.

Fritz avança. Algoz de Fonseca em Eastbourne, o norte-americano bateu Khachanov por 3 sets a 1 e passou para a semi de Wimbledon pela primeira vez na carreira. O atual número 5 do mundo segue sonhando com seu primeiro título no principal palco da grama inglesa e encara o espanhol na sequência.

Gutão cai no juvenil. A promessa brasileira de 16 anos perdeu na segunda rodada do juvenil para o alemão Schoenhaus, cabeça de chave número 13. O rival, um ano mais velho, venceu por 6/4, 4/6 e 6/0.

Victoria Barros avança nas duplas de Wimbledon Jr, Naná e parceira perdem. Barros e a sérvia Kostovic, cabeças de chave 4 na dupla feminina juvenil, venceram na estreia e seguem na disputa, enquanto Naná e a canadense Lagaev foram eliminadas.