Vontade de Ancelotti, Conmebol confirma Brasil x Chile para o Maracanã

Brasil e Chile vão se enfrentar no Maracanã, no dia 4 de setembro, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A confirmação foi feita nesta segunda-feira pela Conmebol.

O que aconteceu

A escolha do estádio atendeu a um desejo pessoal do técnico Carlo Ancelotti. O italiano queria comandar a seleção brasileira em uma partida oficial no Maracanã.

A CBF checou as condições do gramado e alinhou com a concessionária que administra o estádio. Com a liberação confirmada, o jogo foi marcado no Rio de Janeiro.

A última rodada das Eliminatórias será contra a Bolívia, no dia 9 de setembro, às 20h30. A partida será fora de casa, na altitude de mais de 4 mil metros de El Alto.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi garantida na última data Fifa, com vitória sobre o Paraguai.