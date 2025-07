Visita indigesta! Caio Borralho mira vitória por nocaute contra Imavov no UFC Paris

Invicto no Ultimate, Caio Borralho enfrentará, provavelmente, um ambiente hostil no UFC Paris, programado para o dia 6 de setembro. Afinal de contas, o brasileiro fará a luta principal do evento contra o 'atleta da casa', Nassourdine Imavov. As condições adversas, entretanto, não parecem incomodar 'The Natural'. E prova disso é a confiança que o representante da 'Fighting Nerds' exala a dois meses do confronto. Ao melhor modo 'visitante indigesto', o peso-médio (84 kg) maranhense visa estragar a festa francesa em grande estilo.

Verdadeiro estudioso do esporte, Borralho, ao que tudo indica, tem informações valiosas de seu próximo oponente. Atento aos detalhes, o brasileiro pretende tirar Imavov da zona de conforto durante o combate. Em entrevista ao canal 'Submission Radio', Caio admitiu que o adversário da vez oferece perigo. Porém, em sua visão, Nassourdine sofrerá sua primeira derrota da carreira via nocaute quando os dois colidirem no octógono.

"Vou pressionar esse cara, ele vai se cansar e vou nocauteá-lo. Isso que farei. Ele estará muito emotivo nessa luta, e eu vou nocauteá-lo com suas próprias emoções. Vou ser sincero, essa é uma luta em que vou levar soco na cara. Ele vai levar soco na cara. Mas todos já viram quem fica confortável nessa situação de ser atingido, e não é ele. Ele não gosta de receber socos, nem nos treinos. Já ouvi bastante sobre ele. Tenho treinado com caras que já treinaram com ele. Ele fica irritado quando é tocado no rosto. E é isso que vai acontecer na luta. Vou tocá-lo bastante, pressionar, defender a velocidade dele e, no momento certo, vou nocautear ele", projetou o maranhense.

De olho no cinturão

Atual número 1 do ranking dos pesos-médios, Imavov foi cotado como reserva da disputa de título entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, prevista para meados de agosto. Posteriormente, os planos da empresa mudaram e o russo naturalizado francês foi alocado para liderar o UFC Paris contra Borralho - sexto colocado da categoria e invicto na empresa. Sendo assim, o vencedor do duelo entre Nassourdine e Caio provavelmente será agraciado com o próximo 'title shot' da divisão até 84 kg.

