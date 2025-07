Vasco chega a um acordo para a contratação de Thiago Mendes, ex-São Paulo

Nesta terça-feira, através das redes sociais, o Vasco informou que chegou a um acordo para a contratação de Thiago Mendes, que assinou um pré-contrato. O meio-campista ex-São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, terminar trâmites burocráticos e ser oficialmente anunciado.

Caso tudo corra conforme o esperado, Thiago Mendes será o primeiro reforço contratado do diretor executivo Admar Lopes à frente do Cruzmaltino. O profissional conhece o volante e foi um dos responsáveis por levá-lo ao Lyon em 2017. No ano passado, o atleta foi ventilado em clubes como Atlético-MG e São Paulo, mas permaneceu no mundo árabe.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o volante Thiago Mendes, que assinou um pré-contrato com o clube. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites... pic.twitter.com/gSxETl5mBz ? Vasco da Gama (@VascodaGama) July 9, 2025

Thiago Mendes surgiu para o futebol brasileiro em 2011, quando atuava pelo Goiás. Após quatro temporadas no Esmeraldino, o volante se juntou ao São Paulo.

Pelo Tricolor Paulista, o jogador teve uma ótima passagem, sendo titular absoluto nas três temporadas em que esteve no CT da Barra Funda. Ao todo, Thiago Mendes defendeu o São Paulo em 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências.

Em 2017, o atleta chegou ao Lille, onde atuou por duas temporadas, com 72 jogos, quatro gols e nove assistências. Em seguida, se transferiu ao Lyon, clube no qual possui dois gols e 12 assistências em 143 partidas disputadas. Há duas temporadas no Al-Rayyan, Thiago Mendes disputou 31 partidas pelo clube do Catar, com um gol e uma assistência.