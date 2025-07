Ultimate encaminha Norma Dumont vs Raquel Pennington para o Noche UFC, em setembro

Sem competir desde setembro de 2024, Norma Dumont, enfim, teve seu próximo desafio encaminhado no Ultimate. De olho em uma disputa de cinturão na categoria peso-galo (61 kg), a brasileira teve seu desejo atendido e foi escalada para enfrentar a ex-campeã Raquel Pennington no card do 'Noche UFC', programado para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA). A informação do combate foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

Um anúncio oficial por parte da empresa tende a ser realizado em breve, visto que tanto a brasileira quanto a americana aceitaram os termos e já assinaram o contrato para medirem forças no octógono mais famoso do mundo. Embalada por cinco triunfos consecutivos na liga, Norma Dumont pode se credenciar como a próxima desafiante ao título da categoria caso desbanque Pennington.

Brasileira de olho no título

Aos 34 anos, Dumont desponta na quarta posição do ranking dos galos. Do outro lado do octógono estará a ex-campeã Raquel, de 36 anos, atual segunda colocada da categoria. Em sua última aparição, em outubro de 2024, 'Rocky', como a americana é conhecida, perdeu o cinturão para Julianna Peña em uma disputa parelha, decidida na decisão dividida dos juízes. Antes do tropeço, Pennington ostentava uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Posteriormente, Peña foi quem acabou destronada do posto de campeã pela atual soberana, Kayla Harrison. Apesar de não oficial, a judoca americana deve protagonizar uma superluta com Amanda Nunes ainda em 2025. Sendo assim, quem vencer do confronto entre Norma Dumont e Raquel Pennington ganha forças para ser cotada como a 'próxima da fila' pelo cinturão - depois que as antigas companheiras de equipe na 'American Top Team' se enfrentarem.

Luta principal

Além de Norma Dumont, que deve competir em posição de destaque no Noche UFC, o Brasil conta com ao menos outros dois representantes no posto de protagonistas do show. Afinal de contas, o 'main event' da noite em San Antonio, já anunciado, ficará por conta da disputa entre Jean Silva e Diego Lopes. Dois dos pesos-penas (66 kg) mais populares da empresa, os atletas também podem se aproximar de uma eventual disputa de cinturão em caso de vitória.

