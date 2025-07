UFC negocia Daniel Willycat vs Doo Ho Choi para card na Austrália, em setembro

O UFC está próximo de oficializar mais um duelo promissor para seu evento marcado para o dia 27 de setembro, na Austrália. Segundo apurou a reportagem da Ag Fight, a organização negocia um confronto entre Daniel 'Willycat' Santos e Doo Ho Choi. Ambas as equipes já deram aceite verbal, restando apenas a assinatura dos contratos para que o combate seja confirmado oficialmente.

O brasileiro vive uma fase positiva na companhia. Com três vitórias consecutivas, Willycat vem consolidando seu nome na divisão dos pesos-galos (61 kg) e busca mais um resultado expressivo que o aproxime do top 15. Desde sua estreia no Ultimate, tem demonstrado evolução constante e se destacado pelo estilo agressivo e versátil.

Do outro lado, o sul-coreano também atravessa um bom momento. Choi, que já protagonizou lutas marcantes em sua primeira passagem pelo UFC, retomou o ritmo com triunfos consecutivos e agora mira uma nova sequência de impacto. Sua experiência e o conhecido poder de nocaute são vistos como armas importantes nesta nova fase.

Tempo parado

Apesar da boa sequência, Willycat enfrentou um longo período de inatividade. Após vencer Johnny Munhoz Jr. em junho de 2023, o mineiro ficou afastado do octógono por quase dois anos devido a lesões. O retorno aconteceu apenas em maio de 2025, quando superou Jeong Yeong Lee com uma atuação convincente, reafirmando seu potencial como promessa em ascensão na divisão.

BREAKING! UFC negocia Daniel Willycat vs Doo Ho Choi para o dia 27 de setembro, na Austrália. As duas equipes já aceitaram verbalmente a disputa? pic.twitter.com/lfeU4YFkVU

- Ag. Fight (@AgFight) July 8, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok