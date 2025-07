Torcedores do Corinthians reprovam semestre de Héctor Hernández: "Péssimo"

O centroavante Héctor Hernández recebeu algumas oportunidades de provar seu valor no primeiro semestre desta temporada. O espanhol, contudo, não conseguiu se firmar no Corinthians e ainda pode ganhar um novo concorrente no comando de ataque.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores corintianos classificaram o semestre do espanhol como "péssimo", com 50% dos votos. A opção "ruim" ficou na terceira colocação, tendo obtido 31,03% do total da votação. Além disso, a alternativa "bom" recebeu 8,62% dos votos, seguida por "regular" (6,90%) e "ótimo" (3,45%).

Semestre de Héctor Hernández

Héctor chegou ao Corinthians em agosto do ano passado para, inicialmente, ser o reserva de Yuri Alberto. O atacante, porém, encarou uma alta concorrência e pouco foi utilizado pelo então treinador Ramón Díaz. O argentino preferia utilizar outros nomes na posição, como Romero e até Talles Magno.

Já no início da atual temporada, o cenário de Hernández continuou o mesmo. O espanhol recebeu poucas oportunidades e, quando entrava em campo, era quase sempre acompanhado dos demais reservas do Timão. Ou seja, ele teve pouquíssimas chances de atuar ao lado dos titulares.

Após a demissão de Ramón Díaz e a contratação de Dorival Júnior, o atacante passou a ter mais oportunidades como titular do Corinthians, justamente em razão do rodízio promovido pelo treinador. Ainda assim, ele não chegou a ter as grandes atuações que alguns torcedores pareciam esperar.

Na estreia de Dorival, Héctor Hernández até chegou a balançar as redes e deixou boa impressão. Depois disso, ele disputou outras quatro partidas, sendo titular em duas delas. No entanto, o espanhol não conseguiu corresponder e voltou a não marcar gols.

Héctor Hernández, porém, terminou o semestre no Corinthians como titular, uma vez que Yuri Alberto sofreu uma fratura na vértebra L1, à direita, da coluna. O espanhol saiu jogando nos dois últimos compromissos do Timão antes da pausa para o Mundial, mas sequer foi às redes.

Na atual temporada, Hernández soma 588 minutos em 19 partidas pelo Corinthians. O centroavante espanhol anotou dois gols e deu uma assistência. Ele disputa posição especialmente com Yuri Alberto e Romero.