Time feminino do Palmeiras se prepara para The Women's Cup e contrata três reforços; confira

A equipe feminina do Palmeiras se prepara para a disputa da The Women's Cup, que acontece entre os dias 19 e 24 de julho. De olho na sequência da temporada e no curto torneio, a diretoria reforçou o elenco com mais três contratações.

Chegaram ao clube, nos últimos dias a lateral esquerda Emily Assis, a atacante Anny Marabá e a goleira Tainá Borges. A primeira, que estava no Madrid CFF, da Espanha, chega de forma definitiva, enquanto as duas últimas estão emprestadas, até o fim do ano, por Internacional e América-MG, respectivamente.

As minhas novas contratações? Estão ?! ? pic.twitter.com/62s2qDm25m ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) July 4, 2025

O torneio conta com as participações de Palmeiras, Pachuca (MEX), São Paulo e Racing Louisville (EUA). A competição começa na fase semifinal, com os vencedores de cada duelo indo à final. As equipes derrotadas disputam o terceiro lugar.

O Palmeiras foi vice-campeão da The Women?s Cup em 2024. Na ocasião, foi superado pela Juventus (ITA), por 1 a 0, no Lynn Family Stadium, em Louisville (EUA).

Quando o Palmeiras estreia a The Women's Cup?

As Palestrinas estreiam na competição, contra o Pachuca, do México, no dia 20, às 17 horas, na Arena Barueri. Do outro lado da chave, o São Paulo duela com o Racing Louisville, no dia 19, às 17 horas, também em Barueri. A final e a disputa do terceiro lugar serão no dia 24 de julho.