Thiago Silva prevê Fluminense do Mundial nas competições do segundo semestre

Eliminado do Mundial de Clubes, após derrota por 2 a 0 para o Chelsea na semifinal, nesta terça-feira, em East Rutherford, o zagueiro Thiago Silva espera que o time do Fluminense transfira para as competições do segundo semestre o bom futebol apresentado na competição disputada nos Estados Unidos.

"Não podemos deixar nada de lado. Temos que olhar tudo que fizemos aqui e levar para as competições que vamos ter no segundo semestre", afirmou o capitão, referindo-se AP Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Sobre a derrota para o Chelsea, Thiago Silva sentiu um gosto agridoce pelo fato de ficar triste com a eliminação, mas ver João Pedro, uma cria do Fluminense, brilhar no Mundial. "Este moleque é especial. Quando nós estávamos no futebol inglês, Eu o enfrentei duas vezes e Ci o quanto ele é bom. Hoje ele acertou dois bons chutes e nos eliminou. Desejo sorte a ele na final."

Ex-jogador do Chelsea e do Paris Saint-Germain, Thiago afirmou que vai torcer para um dos dois na decisão, mas se os dois chegarem na disputa do troféu, o seu coração ficará "dividido".