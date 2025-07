Thiago Silva lamenta queda do Flu e se derrete por João Pedro: 'É especial'

Imagem: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, lamentou a eliminação de sua equipe no Mundial e aproveitou para exaltar João Pedro, cria de Xerém e autor dos dois gols do Chelsea sobre os cariocas. Ele falou ao Sportv.

Com a palavra, Thiago Silva

Raio-X do Mundial. "A demonstração do torcedor hoje é uma coisa que nos deixa felizes, porque nem o mais otimista torcedor poderia imaginar que a gente chegasse na semifinal do Mundial com todos esses times grandes. A nossa temporada está apenas na metade, a gente tem que digerir essa eliminação porque essa derrota foi bastante dura."

Dos EUA ao Brasil. "Tem que olhar pra tudo aquilo que nós fizemos até aqui e voltar para o nosso campeonato com a cabeça erguida. Temos que entregar tudo que a gente fez aqui, lá no Brasileirão. É uma coisa que entre a gente não tem negociação: temos que trabalhar, correr e nos ajudar. Foi isso que fez com que a gente chegasse na semifinal. Então é mentalizar isso."

João Pedro. "Ele é especial. Tenho um carinho muito grande por ele. Há um tempo atrás, indiquei a ele pessoas que cuidam da minha parte física. Ele trabalha com meu fisio na Europa. Eu enfrentei ele algumas vezes pelo Chelsea e fez dois grandes jogos contra a gente. Vi que era especial. Não esperava que hoje ele pudesse estar em uma tarde inspirada. Ele acertou dois grandes chutes. Infelizmente aconteceu um cria nosso eliminar a gente. É felicidade para eles e que o Chelsea possa ir bem na final."

Torcida na final. "Se for Chelsea contra o PSG, o coração ficará dividido, mas se for o Real classificado, a minha torcida é do Chelsea."