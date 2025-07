Terceira fase da Copa do Brasil feminina tem duelos definidos

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil feminina foram definidos nesta terça-feira, por meio de sorteio realizado pela CBF em sua sede, no Rio de Janeiro.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos irão atuar como visitantes, diante de Cruzeiro, Avaí Kindermann, Vasco e América-MG, respectivamente.

A partida entre o Timão e a Raposa foi o destaque do sorteio. As mineiras são líderes da primeira fase da Série A1 do Brasileirão, enquanto a equipe paulista é a segunda colocada.

A data-base para as partidas do torneio é 6 de agosto. Os confrontos serão disputados em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate.

Dos 32 clubes presentes no sorteio, 16 avançaram pela segunda fase da Copa do Brasil. A outra metade das equipes ingressa na competição nesta fase por disputarem a Série A1 do Brasileiro.

Confira todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil:

Avaí/Kindermann x Palmeiras



Coritiba x Ferroviária



Mixto x Vitória



Internacional x Instituto 3B



Atlético-PI x São José-SP



Vasco x São Paulo



Sport x Manaus



Bahia x Grêmio



Fluminense x Brasil de Farroupilha



Juventude x Fortaleza



Real Brasília x Atlético-MG



América-MG x Santos



Red Bull Bragantino x Botafogo



Flamengo x Operário-MS



Cruzeiro x Corinthians



Pinda Ferroviária-SP x Realidade Jovem-SP