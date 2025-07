"Temos a responsabilidade de vencer", diz técnico da Seleção feminina sobre Copa América

A Seleção Brasileira feminina, que conquistou oito das nove edições da Copa América, demonstra uma abordagem tranquila diante do papel de favorita. Nesta terça, o técnico Arthur Elias confirmou o objetivo de sair do Equador com o nono troféu.

Após as Olimpíadas, a Seleção direcionou seu foco principal para a Copa América. A preparação incluiu confrontos amistosos contra seleções de alto nível, como EUA, Japão e França, e o desempenho positivo da Amarelinha resultou na sua ascensão no ranking da FIFA: agora na quarta posição, sendo a melhor colocada entre as seleções sul-americanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

Embora valorize os resultados recentes, Arthur Elias tem consciência de que o cenário do futebol na América do Sul está em crescimento: "Encaro (a Copa América) como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencer", afirmou.

O Brasil venceu oito de nove, então a gente não pode fazer diferente. A gente quer que a Seleção evolua e conquiste mais do que conquistou, mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro cresceu", continuou.

Durante a coletiva, o técnico também abordou a metodologia de integrar ao grupo atletas convidadas e jogadoras das categorias de base promove a renovação e adiciona vigor às sessões de trabalho: "Não adianta a gente fazer um processo de renovação sem realmente dar oportunidade de serem convocadas e de jogarem", completou.