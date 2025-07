Técnico do PSG classifica Mbappé como 'passado' e se diz torcedor do Barça

Com o cancelamento das entrevistas do Real Madrid em função do atraso no voo para Nova Jersey, somente o técnico do PSG, Luis Enrique, concedeu coletiva aos jornalistas na véspera do duelo entre as equipes pelas semifinais do Mundial de Clubes. O bate-papo durou 30 minutos e ele adotou o modo "sincerão", principalmente sobre Mbappé, estrela dos espanhois, e também sobre sua rivalidade com o adversário, já que se diz torcedor do Barcelona.

O que ele falou?

Ao ser perguntado se o PSG melhorou sem Mbappé: "Isso é passado e o passado move poucas coisas. Nós nos concentramos no presente".

Torcedor do Barcelona: "Claro, é uma motivação enorme. Quando dou entrevista à imprensa espanhola, eu brinco. Vejo o tempo passar e vejo caras novas, o que também é importante. Não só jogadores novos, mas jornalistas jovens, novos, e que vêm com força. É uma motivação enorme para mim pelo que este jogo representa. Pelo que representa o Real Madrid a nível mundial. Também por conhecer pessoas do clube. Você sabe que sou 'culé' (apelido do torcedor do Barça) e sócio do Barcelona. Então, é sempre motivador jogar contra o Madrid".

Elogios a Hakimi: "Bem, não sou fã de analisar ou comparar jogadores, porque aqui nesta competição todos são de altíssima qualidade, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer que Hakimi é, sem dúvida, um dos melhores jogadores que pude não só treinar, mas também assistir na minha carreira, e é muito bom ter esses jogadores no meu time".

Como está Donnarrumma após lesão de Musiala?: "Creio que todos conhecemos Gigio, sabemos da sua bondade. Futebol é um esporte onde sempre há lesões, elas fazem parte da vida de um jogador profissional. Em nenhum caso houve má intenção, se pôde ver isso claramente. Todos jogadores entram nesse processo delicado. Não vou falar de declarações de outros companheiros. Gigio está bem, afetado está, mas já está em contato com Musiala, a quem todos desejamos uma pronta recuperação".

Redes sociais: "Eu não assisto redes sociais, assisto muito pouco. Às vezes, gosto de experimentar, mas não sou um tenente nas mídias sociais porque elas são demais para você. Então, eu não me exponho muito. Já tenho idade suficiente para não precisar do apoio, seja positivo ou negativo, de pessoas que não me conhecem, então tento não atrapalhar meu próprio caminho quando se trata do meu trabalho. Mas é claro que quando você está em um momento como o do nosso time, o Paris Saint-Germain, fica claro que ninguém vai tentar e que quase tudo que acontece tende a ser positivo. Mas as mídias sociais têm muitas coisas boas, e também algumas muito ruins".

Título da Champions e possibilidade de título inédito do Mundial: "Acho que conseguimos, e é um objetivo que nos propusemos desde que chegamos ao clube. Todos nós fizemos história, os jogadores, a comissão técnica, a direção esportiva, a presidência, o clube, os torcedores, todos nós fizemos história, que era o nosso objetivo, e uma vez que tenhamos feito história, surge a possibilidade de que a partir de agora seja apenas uma vez a cada quatro anos para ganhar uma Copa do Mundo. E para isso é preciso chegar à final. Então, o objetivo é muito motivador, jogar contra o time mais badalado do mundo, na semifinal, sermos bons o suficiente para poder superar esses nossos objetivos".