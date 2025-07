Técnico do Chelsea elogia talento de João Pedro: 'Sei o quanto ele é bom'

O técnico Enzo Maresca não escondeu a satisfação pela bela atuação de João Pedro, autor dos dois gols do Chelsea, nesta terça-feira, diante do Fluminense, pela semifinal do Mundial de Clubes, em East Rutherford.

"Sei o quanto o João é bom jogador. Temos jogadores que podem desequilibrar uma partida e foi o que aconteceu hoje", afirmou o treinador italiano. Estou muito feliz, tivemos uma temporada fantástica", disse Maresca, referindo-se ao quarto lugar no Campeonato Inglês, o título da Liga Conferência e a vaga na final do Mundial.

Nos últimos 15 jogos, o Chelsea venceu 13 vezes. "Pensamos jogo a jogo. Domingo será o último jogo da temporada e sei que vamos fazer mais uma boa partida", disse o técnico, que preferiu não escolher adversário na final. "Independentemente do rival, teremos de nos dedicar muito para conseguir a vitória."

Maresca aposta na possibilidade de poder utilizar o volante equatoriano Caicedo, que deixou o gramado com forte dores. "Eu disse que ele precisa se esforçar bastante e fazer de tudo para estar em campo no domingo."