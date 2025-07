Seleção Brasileira de basquete vai a torneio na China visando Olimpíadas de 2028

A Seleção Brasileira de basquete está pronta para viajar à China para participar da Solidarity Cup. O torneio amistoso, que acontecerá entre 24 e 31 de julho, em Dongguan e Shenzhen, contará com cinco partidas para o Brasil. A competição incluirá equipes como Nova Zelândia, Montenegro e um time da Liga Chinesa.

Para a Amarelinha, o evento será uma oportunidade de intercâmbio internacional e um campo de observação para a comissão técnica, visando aos próximos desafios do ciclo Olímpico de 2028.

Essa iniciativa é crucial, pois permite que jovens atletas e treinadores ganhem experiência e disputem jogos de nível internacional. Essa abordagem se alinha com a filosofia do técnico principal da Seleção, Aleksandar Petrovic, que oferece chances a novos talentos.

"Para nós é fundamental esse intercâmbio e oportunidade para os atletas brasileiros e comissões técnicas, como fazíamos numa Seleção de novos no passado. Algo que estamos trabalhando muito forte, visando um projeto escalonado a médio e longo prazo. Além da Solidarity Cup, na China, teremos o Mundial Universitário, que é Sub-25, numa parceria firme com a CBDU, o Globl Jam, Sub-23, a Americup, e o início das Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro. Assim, teremos mais atletas preparados para todos os desafios" citou o presidente da CBB.

O embarque da delegação para a China está previsto para a madrugada de 22 de julho. Os jogos ocorrerão de 26 a 31 de julho.

No ranking da FIBA, a Nova Zelândia ocupa a 22ª posição, e Montenegro está em 16º. O representante da Liga Chinesa, que ainda será confirmado, trará o nível de uma das ligas nacionais de basquete que mais crescem no mundo. Atualmente, o Brasil figura na 12ª posição no ranking.